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48 минут назад

Россияне назвали цели, на которые откладывают деньги

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По данным исследования центра «Зарплата.ру», результаты которого есть в распоряжении RT, 71% респондентов откладывают деньги с зарплаты. При этом большинство опрошенных (30%) копят «на чёрный день».

Россияне назвали цели, на которые откладывают деньги
Фото: Gettyimages.ru © VershininGettyimages.ru © Vershinin

Также россияне откладывают на недвижимость (24%), крупные покупки (18%), отпуск (13%), ремонт (6%) и дорогостоящую технику (1%). Ещё 8% респондентов ответили, что откладывают на «всё понемногу».

Согласно опросу, те респонденты, которым не удаётся откладывать деньги с зарплаты, называют основными причинами этого низкую оплату труда (62%), которой хватает только на основные расходы, а также кредиты (20%).

Кроме того, 13% россиян считают, что копить бессмысленно.

Как сообщили в исследовательском центре, 38% делающих накопления опрошенных откладывают с зарплаты 10—20%, 37% — менее 10%.

«Ещё 21% опрошенных не тратят до половины жалованья, а 3% имеют совместный бюджет с супругой или супругом и откладывают одну из зарплат полностью», — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 10 по 15 марта среди 2210 жителей страны в возрасте 18—55 лет.

Ранее около 32% россиян заявили, что часто трудятся сверх нормы — в выходные и после рабочего дня.

Социология,
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