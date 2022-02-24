Большинство россиян готовы работать по 10 часов в день

Больше половины россиян заявили, что готовы увеличить продолжительность своего рабочего дня ради перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл сервис по поиску работы SuperJob. Трудиться четыре дня в неделю по 10 часов согласны 56% опрошенных. Больше всего такой вариант устраивает россиян моложе 34 лет и тех, кто зарабатывает от 80 000 рублей в месяц. Главным аргументом в пользу 10-часового рабочего дня при 4-дневной рабочей неделе опрошенные назвали удобство такого графика. Дополнительный выходной они готовы потратить на активный отдых, путешествия и даже подработку. Такой вариант одобряют 56% респондентов. Причём среди опрошенных до 34 лет за него высказался 61%. Меньше всего такой график привлекает работников старше 45 лет — за высказались 53%. С увеличением рабочего дня не согласны 26% респондентов. Они заявили, что из-за этого четыре дня в неделю «просто выпадут из жизни». Ещё 18% затруднились ответить однозначно. При этом они отметили, что в условиях мегаполиса, где минимум два часа в день уходит на дорогу с работы и обратно, такой график нереален. Переход на четырёхдневку поддержали люди, которые зарабатывают от 80 000 рублей в месяц — 60%. Меньше всего такой график привлекает тех, чей ежемесячный доход не дотягивает до 50 000 рублей, — 49%. Ввести четырёхдневную рабочую неделю в России ещё в 2019 году предложил Дмитрий Медведев, который тогда занимал кресло премьер-министра. По его словам, такой график позволит переосмыслить подход к организации труда в стране. Он вновь напомнил об этой идее в феврале 2021 года. Он подчеркнул, что пандемия сделала её актуальной. Ранее стало известно, что один из российских банков начал эксперимент по переводу сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю. Пока он затронет меньше 5% персонала — сотрудников бэк-офиса на удалёнке и работников дочерней компании. Фото: Pixabay, Pixabay License