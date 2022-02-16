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16 февраля

Россияне оценили желаемый размер пенсии в 55 тыс. рублей

Bankiroff.ru

9 из 10 россиян считает, что пенсионеры должны иметь в собственности квартиру, доступ к современной медицине, возможность культурного досуга, технику для обеспечения быта и полноценное питание. Чтобы получить все это, пожилым людям потребуется доход не менее 3,5 средних пенсий в месяц. Такими данными поделился СберНПФ.Набор благ, необходимых пенсионерам для полноценной жизни, за год подорожал. Самой важной составляющей в этом списке россияне считают качественную медицинскую помощь. Такой ответ дали 96% участников исследования. Почти на таком же уровне оценили наличие собственного жилья: с этим согласились 94% респондентов.Современная техника для решения бытовых задач нужна пенсионерам, так посчитали 93% опрошенных. Также в топе популярных ответов: посещение ресторанов и кафе, походы в музеи и театры, занятие спортом и хобби. С каждым из этих вариантов согласилось не менее 90% участников опроса.Для активной жизни пенсионеру, считают респонденты СберНПФ, потребуется сумма примерно в 55,5 тыс. рублей. В результате инфляции и увеличения ключевой ставки за год эта оценка выросла более чем на 20%. Самые высокие пенсии хотели бы иметь жители Москвы и Санкт-Петербурга. Они посчитали нормальным доходом для пожилых людей более 75 тыс. рублей. Минимальные запросы у жителей Липецка, Саратова, Нижнего Новгорода.Источник: пресс-служба Сбербанка.

Россияне оценили желаемый размер пенсии в 55 тыс. рублей
Фото: Bankiroff.ruBankiroff.ru
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