Россияне чаще стали хранить деньги в рублях

Специалисты Сбера изучили, в какой валюте россияне предпочитают хранить свои накопления. Подавляющее большинство выбирает рубли, поэтому спрос на отечественные деньги постепенно растет.Согласно исследованию Сбера, более 60% семей в России регулярно откладывают деньги. Чаще всего это делают при помощи рублевых вкладов. За год популярность сбережений в российской валюте выросла на 5%, а доля таких депозитов достигла 92%. Но в евро и доллары также стали вкладывать чаще.Опрос проводили в конце декабря, в нем участвовали совершеннолетние жители российских городов с населением не менее полумиллиона человек.Сравнив разные регионы, аналитики пришли к выводу, что разница между поведением жителей субъектов незначительна. Низкая популярность рублевых депозитов выявлена в Москве и Томске около 88%. Чаще выбирает рубли для сбережений население в Воронеже и Астрахани в 96% случаев.Среди иностранных валют высок спрос на доллары: около 16% участников опроса открыли депозиты в USD. Откладывать деньги в евро предпочитает 11%, и за последний год количество сторонников валюты ЕС выросло почти вдвое. Есть и более экзотические варианты для вложений: лиры, франки и фунты стерлингов.Анализ вкладов в разных регионах показал, что доллар пользуется спросом в Краснодаре здесь его выбирает для сбережений каждый третий. А евро больше всего доверяют в Санкт-Петербурге.Источник: пресс-служба Сбербанка.