«Малый бизнес не затронут»: для чего Центробанк усиливает контроль за переводами граждан

Денежные операции граждан должны быть взяты банками под контроль. Рекомендации Центробанка для финансовых организаций преследуют исключительно благие намерения. Однако поскольку физические лица вновь узнают о тотальном наблюдении последними, вопросы не заставили себя долго ждать. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у экспертов, чего же на самом деле стоит ждать гражданам от новых веяний регулятора.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Финансовые потоки россиян возьмут под пристальный контроль. Задачу банкам в рамках осенних рекомендаций поставил национальный регулятор. На сегодняшний день данные положения носят рекомендательный характер. Однако, войдя в дорожную карту кабинета министров, они к началу зимы станут обязательными.

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Цели

В государственном масштабе основная цель контроля за денежными перемещениями — пресечение легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Кроме того, выявление сомнительных сделок поможет и самим гражданам избежать попадания в оборот незаконной предпринимательской деятельности. Так, финансовые организации смогут защитить, по мнению ЦБР, неразумные траты населения в онлайн-казино, финансовых пирамидах и нашумевших в последнее время криптовалютных обменниках. Криптовалюта, кстати, согласно масштабному исследованию регулятора, имеет признаки финансовой пирамиды. А значит, деньги россиян надо оберегать и от нее.

Подозрительный признак

Ключевых признаков у подозрительных сделок два. Первый: величина переводов. Второй: их количество. К первому критерию относятся сделки, объем которых превышает в день 100 тысяч рублей и миллион рублей в месяц. По второму критерию переводы граждан будут считаться подозрительными, если их количество превысит тридцать операций. Косвенно подтвердить «подозрительность» данного счета призвано отсутствие типичных «обязательных» платежей.

Наказание

Выявив подозрительные операции, финансовая организация при наличии достаточных оснований может денежные потоки перекрыть. К крайней мере — расторжению договора с клиентом — банк может прибегнуть, если блокировка трансакции примет регулярный характер.

Профессор кафедры «финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков отмечает, что фактически нововведения идут в одном ключе с усилением контроля в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

— Закон работает на территории России более двадцати лет. Естественно, совершенствуется. При этом контроль за перемещением средств по счетам граждан был прописан еще в первой редакции. Год назад вступили в силу поправки, направленные на ужесточение операций с наличными. Тогда же законом было предписано контролировать даже почтовые переводы, — рассказал эксперт.

По мнению финансиста, рассматривая вопрос о предотвращении деятельности финансовых пирамид, регулятор действует в том числе и в интересах граждан.

— Доверчивость отдельных слоев населения иногда просто изумляет. В погоне за сомнительным кушем некоторые не только не оценивают здраво сомнительные предложения, но и не пытаются вспомнить даже нашумевшие уроки «МММ», — отметил эксперт.

Что касается опасений по поводу блокировки счетов представителей сферы услуг, то, во-первых, обозначенные рекомендации не касаются малого бизнеса, а во-вторых — эта деятельность давно с успехом освоила преимущества онлайн-касс, чем и пользуется, пояснил специалист.

Использование онлайн-касс в некоторых случаях не просто удобно — оно обязательно. Так, пользоваться ими обязаны индивидуальные предприниматели, которые оказывают парикмахерские, косметические и ветеринарные услуги, осуществляют ремонт компьютеров, часов, транспортных средств. При этом, по сообщению Сбербанка, штраф за отсутствие онлайн-кассы достигает тридцати тысяч рублей.

Правда некоторые категории бизнесменов не обязаны иметь онлайн-кассы. К ним, помимо самозанятых, относятся те, кто продает газеты и журналы, продавцы на рынках, ярмарках и выставках, в пассажирских поездах и на борту самолетов, а также те, кто оказывает следующие виды услуг: ремонт обуви, прием утильсырья, изготовление ключей, уход за детьми, вспашка огородов и распиловка дров, услуги носильщиков и другие.