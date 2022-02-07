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8 часов назад

В Узбекистане освободили задержанного за перевозку беспилотника россиянина

Россиянин Максим Лымарь, задержанный 2 февраля в аэропорту Бухары за перевозку беспилотника, освобождён из-под домашнего ареста и планирует вылететь на родину. Об этом сообщили в российском посольстве в Узбекистане.

В Узбекистане освободили задержанного за беспилотник россиянина
Фото: RT на русскомRT на русском

«Гражданин России М.В. Лымарь, задержанный в аэропорту города Бухары 2 февраля за попытку вывоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, освобождён из-под домашнего ареста», — говорится в сообщении в Telegram.

Как уточняется, россиянин 9 февраля планирует вылететь в Новосибирск.

Ранее россияне, осуждённые в Шри-Ланке за сбор жуков, после завершения судебного разбирательства вернулись в Россию.

Суд в Шри-Ланке приговорил к штрафам россиян, задержанных в 2020 году по обвинению в незаконном сборе и уничтожении жуков. Их обязали выплатить до 11 марта по 2,9 млн шри-ланкийских рупий (примерно 1,1 млн рублей).

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