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5 часов назад

Сбербанк предупредил всех граждан РФ со сбережениями об изменениях в феврале 2022 года

<p class="MsoNormal">Сбербанк предупредил всех граждан РФ со сбережениями об изменениях в феврале 2022 года. В банке сообщили о прогнозах по поводу рубля и вероятности получения дохода с разных облигаций. Заявление сделали эксперты Sber CIB.</p> <p class="MsoNormal">Рубль может начать укрепляться и достигнуть показателя в 76 рублей за доллар.</p> <p class="MsoNormal">Также доходность с облигаций уменьшилась, но эксперты считают, что еще большего снижения не будет.</p> <p class="MsoNormal">При этом инфляция в стране все еще рекордно высока. Об этом рассказал портал <a href="https://primpress.ru/article/80841" target="_blank" rel="noopener"><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;">PRIMPRESS</span></a>.</p>

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