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19 часов назад

Сколько россиян заходят в интернет сразу после пробуждения

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование и медиахолдинг Rambler&Co опросили россиян и выяснили, у скольких из них есть привычка сразу хвататься за смартфон после пробуждения.

Сколько россиян заходят в интернет сразу после пробуждения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Всего в опросе поучаствовали более 14 тысяч человек по всей стране. Более половины респондентов заявили, что не могут представить свою жизнь без интернета. 4% признались, что испытывают сильную тревогу менее чем через час без интернета.

19% опрошенных сообщили, что проводят в интернете 4 6 часов в день, а ещё 14% — более шести часов. Каждый десятый заявил, что сидит в интернете целыми днями. 35% респондентов рассказали, что открывают приложения на телефоне, как только проснутся. 23% читают или смотрят новости за завтраком, 17% — по дороге на работу. Четверть опрошенных утверждает, что может не проверять соцсети и новости до вечера.

Аналитики считают, что около половины россиян в той или иной степени испытывают зависимость от интернета.

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