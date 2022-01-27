МТС стала одним из лучших работодателей по версии Changellenge

ТАСС, 27 января. МТС показала высокий рост своих позиций в рейтинге работодателей среди IT-студентов, а также стала лидером по росту в рейтинге востребованности среди студентов технических специальностей вместе с РЖД и Татнефтью. Всего в рейтинг вошли 187 компаний. МТС получила высокие оценки по результатам опроса 6 тыс. студентов 33 ведущих вузов страны

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Рейтинг работодателей представила ведущая платформа по карьерному развитию Changellengе. Ежегодно компания проводит масштабное исследование среди студентов с высоким потенциалом, в рамках которого исследует карьерные предпочтения участников, какие факторы являются значимыми при поиске работы, каковы приоритетные программы найма и отраслевые предпочтения.