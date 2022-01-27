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19 часов назад

МТС стала одним из лучших работодателей по версии Changellenge

ТАСС, 27 января. МТС показала высокий рост своих позиций в рейтинге работодателей среди IT-студентов, а также стала лидером по росту в рейтинге востребованности среди студентов технических специальностей вместе с РЖД и Татнефтью. Всего в рейтинг вошли 187 компаний. МТС получила высокие оценки по результатам опроса 6 тыс. студентов 33 ведущих вузов страны

МТС стала одним из лучших работодателей по версии Changellenge
Фото: ТАССТАСС

Рейтинг работодателей представила ведущая платформа по карьерному развитию Changellengе. Ежегодно компания проводит масштабное исследование среди студентов с высоким потенциалом, в рамках которого исследует карьерные предпочтения участников, какие факторы являются значимыми при поиске работы, каковы приоритетные программы найма и отраслевые предпочтения.

IT-сфера традиционно является наиболее востребованной среди молодых специалистов, в ней хотят развиваться 47% респондентов. Лучшими компаниями для работы студентов IT-направлений по версии Changellenge стали технологические лидеры: Яндекс, Google, Сбер, МТС, VK и другие.

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