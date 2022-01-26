Пандемия повысила престиж профессии медика

Дочерняя компания Сбербанка СберСтрахование жизни выяснила, работу в какой сфере россияне хотели бы видеть для своего ребёнка. Результаты проведённого опроса показали, что большинство склоняется к мысли о том, что в современных реалиях наиболее перспективными становятся медицинские, технические и IT-вузы.

В условиях пандемии повысился престиж профессии медика. Профильные вузы, где обучают докторов и медицинский персонал, будущим студентам советует 27,1% опрошенных жителей российских городов. Больше всего ратуют за это жители Барнаула, Красноярска, Липецка, Омска и Ульяновска, где такой вариант ответа собрал от 41% до 44% голосов. Несколько выбиваются из общей картины Казань и Махачкала (по 18%), а также Набережные Челны (13%).

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Работу по техническим специальностям рекомендует детям 17,8% респондентов. При этом более 20% голосов отдано в Казани, Красноярске, Москве и Самаре, а всего 9% — в Кирове.

Программирование и IT видит в качестве перспективного будущего своих сыновей и дочерей 17,1% опрошенных. Наиболее популярны такие профессии в Омске и Пензе (более 35%), реже всего (менее 9%) назывались они в Волгограде, Кемерове, Липецке и Махачкале.

Работу в сфере образования может посоветовать будущим студентам 16,1% российских родителей. В числе лидеров — Барнаул, Волгоград, Иркутск и Набережные Челны. Меньше всего популярна она во Владивостоке и Ижевске.

За юридические профессии проголосовало 15,4% опрошенных. При этом в Барнауле такой вариант набрал 33%, а в Набережных Челнах — всего 10%.

Выбор профессии — ответственный шаг, к которому ребёнка готовят с малых лет. Наиболее предпочитаемые сферы меняются с годами. Если ещё двадцать лет назад все массово учились на юристов и бухгалтеров, теперь вновь обрела престиж профессия медика. Сейчас очень востребованы инженеры и технические специалисты. Кроме того, ввиду активной цифровизации экономики не теряют перспективности специальности, связанные с IT и программированием. Родители всегда оказывают большое влияние на то, кем станет ребёнок. На формирование личности всегда уходит много сил и средств. Важно иметь подушку безопасности, которая поможет оплатить образование и первые шаги на выбранном поприще. Сегодня есть много вариантов её формирования — например, программы накопительного страхования жизни. Важное преимущество НСЖ — страховая защита на весь срок действия договора. При наступлении страхового случая страховая компания производит выплату или самостоятельно начинает копить за клиента. Согласитесь, если речь идёт о накоплениях на образование ребёнка, это существенное преимущество — в назначенный срок они точно будут сформированы и ребёнок пойдёт в вуз

Генеральный директор СберСтрахование жизни

Что касается других профессиональных областей, работу в финансовой сфере для своих детей видит всего 7% опрошенных. За военное дело проголосовало 6,2% опрошенных. Профессии в сфере биологии будущим студентам советует 5,9%. Наконец, за общественные науки высказалось 4,9% российских родителей. Вариант «Другое» выбрало 19,5% респондентов.