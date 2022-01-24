11% российских компаний планируют увеличить число сотрудников на удаленке из-за «Омикрона»

Российские компании планируют перевести своих сотрудников на дистанционный формат работы из-за всплеска заболеваемости «Омикроном».

Портал по трудоустройству Superjob провел опрос о намерении российских компаний изменить формат работы из-за нового подъема заболеваемости. В частности, результаты опроса показали, что 11% работодателей готовы увеличить число персонала, который будет работать в удаленном режиме.

Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом в России, вызванный стремительным распространением «Омикрон» штамма, ожидается в конце января. Власти пока не анонсируют общефедерального локдауна, но возможны меры локального характера. Ранее, в период предыдущих волн пандемии, многие российские работодатели уже практиковали перевод части персонала на удаленный режим работы.

Как показал опрос Superjob, 11% компаний, работающих в России, уже перевели часть сотрудников или готовы это сделать в ближайшее время, больше всего таких компаний в столице – 14%. При этом доля компаний, которые применяют дистанционный формат работы, в октябре 2021 года составляла 31%, в мае 2020 года в период первой волны пандемии коронавируса доля компаний с штатом удаленных сотрудников достигала 59%.