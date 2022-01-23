В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
31 минуту назад

Эксперт поделился прогнозом заболеваемости COVID-19 в России

Ежедневное количество выявленных случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может обогнать Францию в ближайшие две недели. Отмечается, что сейчас во Франции фиксируется более 400 тысяч заболевших в сутки. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Эксперт поделился прогнозом заболеваемости COVID-19 в РФ
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва

Эксперт подчеркнул, что прогноз в 100-200 тысяч заболевших в сутки является не самым пессимистичным.

— На самом деле эти цифры могут быть еще больше. Даже во Франции с населением в 2,5 раза меньше и лучшими показателями по вакцинации наблюдается больше случаев. В ближайшие две недели мы можем обогнать Францию, — предупредил Исаев в беседе с ТАСС.

Также специалист поделился мнением, что число заболевших COVID-19 в текущую волну может превзойти все прошлые показатели.

— По числу привитых в группе риска могу сказать, что Россия плохо готова к этой волне. Даже некоторые африканские страны по этому показателю уже догнали нашу страну, — добавил он.

В субботу, 22 января, на официальном сайте кабмина появился план по борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон», который был утвержден правительством РФ. Согласно плану, министерствам здравоохранения российских регионов необходимо проанализировать результаты оценки качества помощи больным — экспертизы, которую ранее должны были провести Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и страховщики.

Социология,Андрей Исаев,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители