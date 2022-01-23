Эксперт поделился прогнозом заболеваемости COVID-19 в РФ

— На самом деле эти цифры могут быть еще больше. Даже во Франции с населением в 2,5 раза меньше и лучшими показателями по вакцинации наблюдается больше случаев. В ближайшие две недели мы можем обогнать Францию, — предупредил Исаев в беседе с ТАСС.