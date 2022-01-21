Депутат ГД назвал сроки принятия закона об ужесточении наказания за пытки

Законопроект об ужесточении наказания за пытки может быть принят во втором и третьем чтениях в марте 2022 года, приводит «Парламентская газета» слова главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. Он подчеркнул, что первое чтение законопроекта пройдёт в начале февраля. Документ, подготовленный Крашенинниковым, а также сенаторами Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым, был внесён в нижнюю палату парламента 20 декабря 2021 года.

Постараемся в феврале — марте второе и третье чтения провести. Общество ждёт, и оно ждёт давно, — подчеркнул Крашенинников.

Ранее стало известно, что внесённый в Госдуму законопроект направлен на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти. Клишас отметил, что проект переводит пытки со стороны представителей власти в категорию особо тяжких преступлений.

Согласно тексту документа, за подобные действия виновным грозит до 12 лет лишения свободы. В Верховном суде в отзыве на проект закона заявили, что наказание за моральные и физические истязания должно быть разграничено.

Ранее сообщалось, что правозащитный проект Gulagu.net получил от бывшего арестанта-программиста фото- и видеоархив объёмом 40 гигабайт. На обнародованных кадрах запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы, в частности в Саратовской области.

25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке главы ФСИН Александра Калашникова. Вместо него ведомство возглавил бывший замруководителя МВД Аркадий Гостев.