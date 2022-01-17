Жуков: законопроект по индексации пенсий на 8,6% нужно принять до конца января

Законопроект по индексации пенсий на 8,6% нужно принять до конца января, заявил первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков («Единая Россия»). Об этом сообщает пресс-служба фракции.

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Речь идёт о документе, которым предлагается провести индексацию пенсий в 2022 году выше инфляции, уточнил он. Напомним, соответствующее поручение кабмину дал Президент России Владимир Путин, отметивший, что принятых ранее решений об индексации на 5,9 процента недостаточно. По его словам, индексация пенсий, с учетом инфляции по итогам 2021 года в 8,4 процента, должна быть на уровне 8,6 процента.

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Соответствующие поправки одобрены комиссией кабмина 14 января.

Как ранее сообщал первый зампред Госдумы, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

Анонсируя планы палаты на весеннюю сессию, Жуков также отметил законопроекты, направленные на поддержку семей, имеющих детей. Речь идёт проекте, устанавливающем право на материнский капитал для мужчины — единственного родителя ребёнка, а также документе, вводящем дополнительные меры государственной поддержки мужчин, воспитывающих ребёнка в одиночку.

Между тем парламентариям предстоит работа по совершенствованию законодательства социально-трудовых отношений, в сфере оплаты труда, занятости, борьбы с бедностью, уточнил первый вице-спикер.

В Госдуме также планируют рассмотреть законопроекты, касающиеся налоговой сферы: о льготах для бизнеса на Курилах, а также новом специальном налоговом режиме «Автоматизированная упрощённая система налогообложения».

По его словам, весенняя сессия включает обширную экологическую повестку. Так необходимо законодательно прописать оснащение системами автоматического контроля выбросов в регионах, где проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ, — сказал Жуков.

В феврале планируется принять законопроект по проведению эксперимента по достижению углеродной нейтральности на Сахалине, также уточнил парламентарий.