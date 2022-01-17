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1 час назад

Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом обсудил развитие двусторонних связей, в том числе в сферах энергетики и борьбы с ковидом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Лидеры условились о продолжении контактов, добавили в Кремле.

Социология,Имран Хан,Владимир Путин,
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