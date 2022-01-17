Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом обсудил развитие двусторонних связей, в том числе в сферах энергетики и борьбы с ковидом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Лидеры условились о продолжении контактов, добавили в Кремле.