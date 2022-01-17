Почти по 12 000 рублей на ребенка. Средства начнут поступать семьям на этой недели

Российские семьи уже на этой недели начнут получать новые суммы от государства, сообщает KONKURENT.RU.
Речь идет о пособии, которое появилось в России по инициативе президента Владимира Путина. Напомним, что глава государства предложил ввести в качестве материальной помощи родителям целый ряд пособий и выплат.
В частности, президент ввел ежемесячное пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. Получить такие средства могут те граждане, которые считаются малоимущими.
При этом в апреле прошлого года критерии материального состояния семей, используемые при оценке степени нуждаемости, были изменены. Так, например, кроме дохода, размер которого менее прожиточного минимума, в расчет берется также и имущество семей.
Кроме того, в зависимости от степени нуждаемости, семьи получают и разные суммы пособия. Так, размер выплаты может составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей.
При этом размер такого ПМ с 1 января 2022 г. был изменен. Например, в Приморском крае сейчас он составляет 15 тыс. 810 руб. Следовательно, уже суммы пособий составят 7 тыс. 905 руб., 11 тыс. 857 руб. и 15 тыс. 810 руб.