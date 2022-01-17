Почти по 12 000 рублей на ребенка. Средства начнут поступать семьям на этой недели

Российские семьи уже на этой недели начнут получать новые суммы от государства, сообщает KONKURENT.RU.

Речь идет о пособии, которое появилось в России по инициативе президента Владимира Путина. Напомним, что глава государства предложил ввести в качестве материальной помощи родителям целый ряд пособий и выплат.

В частности, президент ввел ежемесячное пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. Получить такие средства могут те граждане, которые считаются малоимущими.

При этом в апреле прошлого года критерии материального состояния семей, используемые при оценке степени нуждаемости, были изменены. Так, например, кроме дохода, размер которого менее прожиточного минимума, в расчет берется также и имущество семей.

Кроме того, в зависимости от степени нуждаемости, семьи получают и разные суммы пособия. Так, размер выплаты может составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей.