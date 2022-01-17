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4 часа назад

Почти по 12 000 рублей на ребенка. Средства начнут поступать семьям на этой недели

Российские семьи уже на этой недели начнут получать новые суммы от государства, сообщает KONKURENT.RU.

Почти по 12 000 рублей на ребенка. Средства начнут поступать семьям на этой недели
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Речь идет о пособии, которое появилось в России по инициативе президента Владимира Путина. Напомним, что глава государства предложил ввести в качестве материальной помощи родителям целый ряд пособий и выплат.

В частности, президент ввел ежемесячное пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. Получить такие средства могут те граждане, которые считаются малоимущими.

При этом в апреле прошлого года критерии материального состояния семей, используемые при оценке степени нуждаемости, были изменены. Так, например, кроме дохода, размер которого менее прожиточного минимума, в расчет берется также и имущество семей.

Кроме того, в зависимости от степени нуждаемости, семьи получают и разные суммы пособия. Так, размер выплаты может составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей.

При этом размер такого ПМ с 1 января 2022 г. был изменен. Например, в Приморском крае сейчас он составляет 15 тыс. 810 руб. Следовательно, уже суммы пособий составят 7 тыс. 905 руб., 11 тыс. 857 руб. и 15 тыс. 810 руб.

Социология,Детские пособия,Владимир Путин,Газета "Конкурент",
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