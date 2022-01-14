У большинства калининградцев (90,7%) работодатели пока не собираются отправлять сотрудников на удалёнку из-за ковида. Об этом говорят результаты опроса в группе «Клопс» «ВКонтакте».

3,1% респондентов признались, что, по решению начальства, им придётся работать из дома. 6,2% респондентов уже на дистанте из-за ковида. По данным на 17:40 пятницы, 14 января, в опросе приняли участие 1 211 человек.