В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

90% калининградцев пока не собираются переводить на работу на удалёнке — результаты опроса

У большинства калининградцев (90,7%) работодатели пока не собираются отправлять сотрудников на удалёнку из-за ковида. Об этом говорят результаты опроса в группе «Клопс» «ВКонтакте».

3,1% респондентов признались, что, по решению начальства, им придётся работать из дома. 6,2% респондентов уже на дистанте из-за ковида. По данным на 17:40 пятницы, 14 января, в опросе приняли участие 1 211 человек.

Из-за роста заболеваемости омикрон-штаммом ковида на удалёнку отправили половину сотрудников «Сбербанка». В пресс-службу «Сбера» сообщили «Клопс», что офисы по обслуживанию клиентов в регионе «продолжат работу в штатном режиме до особых решений руководства банка в зависимости от изменений эпидемиологической обстановки».

Глава калининградского Роспотребнадзора Елена Бабура заявила, что омикрон-штамм обязательно придёт в регион.

Социология,Елена Бабура,Роспотребнадзор,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители