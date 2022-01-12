Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за омикрон-штамма

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов допустил введение новых ограничений в городе из-за омикрон-штамма коронавируса. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.
По словам Ефимова, власти могут пойти на такой шаг в случае высокого уровня загрузки системы здравоохранения. Решение по новым ограничениям будет приниматься исходя из числа госпитализаций и уровня заболеваемости, добавил заммэра. При этом на данный момент говорить о том, какие именно ограничения могут быть введены, преждевременно, хотя «их набор понятен».
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что количество заражений омикроном в Москве составляет около 30 процентов от всех случаев коронавируса. До этого член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил о начале в России пятой волны коронавируса.