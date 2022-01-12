В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
14 часов назад

Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за омикрон-штамма

Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за омикрон-штамма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов допустил введение новых ограничений в городе из-за омикрон-штамма коронавируса. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

По словам Ефимова, власти могут пойти на такой шаг в случае высокого уровня загрузки системы здравоохранения. Решение по новым ограничениям будет приниматься исходя из числа госпитализаций и уровня заболеваемости, добавил заммэра. При этом на данный момент говорить о том, какие именно ограничения могут быть введены, преждевременно, хотя «их набор понятен».

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что количество заражений омикроном в Москве составляет около 30 процентов от всех случаев коронавируса. До этого член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил о начале в России пятой волны коронавируса.

Социология,Александр Гинцбург,Владимир Ефимов,РАН,Правительство Москвы,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители