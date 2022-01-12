В РФ уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составил 63,2% – Голикова

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 63,2%."В четырех регионах он превышает уровень 80% и более. Это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ", – рассказала вице-премьер.При этом, по ее словам, в Дагестане, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Камчатском и Ставропольском краях сохраняется достаточно сложная ситуация и практически не меняющиеся показатели коллективного иммунитета."К сожалению, за период новогодних праздников в 12 регионах страны показатель коллективного иммунитета снизился", – добавила Голикова.В России за минувшие сутки подтвердили 17 946 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 10 702 150 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Туве, Оренбургской области, Удмуртии, Ямало-Ненецком автономном округе и Крыму.Ранее директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что пандемия коронавируса продлится до тех пор, пока один из штаммов SARS-CoV-2 не вытеснит все остальные. По мнению специалиста, COVID-19 постепенно станет сезонным заболеванием и тогда вакцинация от коронавируса войдет в календарь прививок.