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45 минут назад

Опрос: желаемая зарплата среднестатистического россиянина составляет 166 тысяч рублей

Россияне в среднем хотели бы получать около 166 тыс. рублей ежемесячно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Россияне назвали размер идеальной зарплаты
Фото: РИА Новости © Евгений ЕпанчинцевРИА Новости © Евгений Епанчинцев

«В среднем респонденты хотели бы получать 166 тыс. рублей каждый месяц. Значительные различия есть в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тыс. рублей, а женщины — 138 тыс. рублей», — отмечается в исследовании.

В Москве желаемый заработок мужчины составляет в среднем 201 тыс. рублей, женщины — 157 тыс. рублей.

В опросе приняли участие более семи тыс. человек старше 18 лет.

Ранее россияне в ходе опроса назвали самые переоценённые профессии.

Так, депутатов и политиков считают самыми переоценёнными на рынке труда 22% россиян. На втором месте — госслужащие с 14% голосов. О неоправданно высоком жаловании топ-менеджеров высказался каждый 11-й опрошенный (9%).

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