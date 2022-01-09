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8 часов назад

Китайский вирусолог назвал уязвимых для омикрон-штамма людей

Global Times: "омикрон"-штамм особо опасен для пациентов со слабой иммунной защитой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Омикрон-штамм COVID-19 является по-прежнему смертельно опасным. Таким мнением поделился ученый-вирусолог из Китая Чжан Вэньхун, передает Global Times. Вирусолог скептически отнесся к другим оценкам нового штамма и назвал условие для восстановления сообщений между странами.

Коронавирус по-прежнему остается крайне опасным заболеванием, способным вызвать смерть пациента с заболеванием. Омикрон-штамм особенно опасен для людей со слабой или ослабленной иммунной системой. Нельзя сравнивать этот штамм с «тяжелым вариантом простуды», предупредил Вэньхун.

Ограничительные барьеры между странами могут быть сняты только в случае, когда у людей появится коллективный иммунитет, заявил китайский вирусолог. Для этого гражданам необходимо проходить процедуру вакцинации, подчеркнул специалист.

Мировая смертность от коронавируса в среднем снижается с декабря 2021 года по сравнению с показателями осени и, особенно, прошлой зимы. Однако по-прежнему в день умирают несколько тысяч человек. Общий счет человеческих смертей идет на миллионы — это сопоставимо с потерями в военное время.

Даже бессимптомное течение коронавируса не проходит для человека бесследно. Вирус поражает сосуды, из-за чего начинаются незаметные проблемы по всем органах.

Социология,
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