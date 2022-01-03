В КПРФ резко ответили на предложение вице-спикера Госдумы о захоронении тела Ленина

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат нижней палаты российского парламента Юрий Афонин резко ответил вице-спикеру Госдумы от фракции ЛДПР Борису Чернышову, предложившему перенести с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея.

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По словам коммуниста, никакой возможности для этого нет, так граждане такого просто не допустят, а сама площадь – историческое место, передаёт РИА Новости.

«Такое впечатление, что заняться нечем. На самом деле никаких возможностей перенести захоронение – никто не допустит, ни граждане страны. Это не позволяет закон», – пояснил Афонин.

Депутат при этом призвал своих коллег прекратить заниматься «гробокопательством», отметив, что это всё очень плохо воспринимается и ничего общего не имеет с точки зрения истории.

«Наличие катка или торговых рядов не должно мешать воспринимать это место как историческое. Люди приходят. На день рождения Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина и так далее. На памятные даты этих великих людей приходит огромное количество – тысячи людей, которые воспоминают память о сынах своего государства, которые его создавали», – резюмировал первый заместитель председателя ЦК КПРФ.