Законы о детях 2022 года: новый маткапитал и жилье

В некоторых российских регионах с этого года ввели новые меры социальной поддержки семей с детьми. Там, где их еще нет, возможно, стоит подумать и о бесплатной школьной форме, и о региональном маткапитале, и о сертификатах для детей-сирот.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Алексей Даничев / РИА Новости

Школа: форма и тетрадки бесплатно

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С 2022 года в Тверской и Белгородской областях ввели новые меры социальной поддержки.

Школьникам из многодетных семей будут бесплатно предоставлять форму с 1-го по 11-й классы. Кроме того, автотранспорт для многодетных семей будут оснащать детскими автокреслами.

А школьников в Белгородской области бесплатно обеспечат рабочими тетрадями. Ранее - только учебниками и учебными пособиями. Новая льгота закреплена в региональном законе "Об образовании в Белгородской области". В Белгородской областной думе отметили, что на приобретение учебных материалов в бюджете на этот год заложили 140 миллионов рублей.

Второй маткапитал

В Смоленской области вводят региональный материнский (семейный) капитал. В 2022 году он составит 163 тысячи рублей.

Выплату будут назначать при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей начиная с 1 января. Но один раз. То есть если женщина получит маткапитал за третьего малыша, то в дальнейшем претендовать на такой же сертификат не сможет. А если в этом году она родит, например, четвертого ребенка, а за третьего семейный капитал не получала, то на этот раз она его получит.

Право на поддержку распространяется и на мужчин, если они являются единственными усыновителями третьего или последующих детей и ранее не получали аналогичную выплату. При этом решение суда об усыновлении должно вступить в законную силу не ранее 1 января 2022 года.

Обязательным условием также является гражданство РФ (как у родителя, так и у ребенка) и проживание на территории Смоленщины (не менее года на момент рождения или усыновления малыша). Учитывается и уровень среднедушевого дохода, рассчитанного по итогам шести месяцев до подачи заявления. Доход не должен превышать трехкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе.

Потратить областной маткапитал можно будет целиком или по частям на улучшение жилищных условий, образование детей и покупку автомашины.

Квартира на выбор

В Орловской области дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей с этого года смогут получать сертификат на покупку жилья.

Этот вариант гораздо лучше, нежели предоставление жилья муниципалитетом. К построенным для сирот домам в регионе уже возникали вопросы. К тому же они зачастую хотели бы сами выбирать не только квартиры, но и город, в котором хочется жить. Сертификат позволит это сделать.

А в Челябинской области в полтора раза увеличено финансирование программы по обеспечению жильем детей-сирот.

Об этом на совещании в правительстве региона сообщил губернатор Алексей Текслер. "Закладываем в бюджет на эти цели более миллиарда рублей", -сообщил он. И отметил, что покупать квартиры в домах, которые скоро могут стать ветхо-аварийными, теперь просто недопустимо. Основной приоритет - строительство нового жилья по всем программам: и для детей-сирот, и для расселения ветхо-аварийного фонда.

Инициатива омбудсмена

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила расширить сферу применения материнского капитала возможностью оплачивать дорогостоящие медицинские услуги.

Обращение об этом направлено министру труда и социальной защиты и министру здравоохранения.

По словам омбудсмена, необходимость в этом видится из многочисленных обращений граждан. Нередко медицинское обслуживание требуется, когда диагноз еще официально не подтвержден или не получен статус инвалида, при котором государство обеспечивает все необходимое. Этот период зачастую требует от родителей значительных финансовых затрат.

Ирина Волынец отметила, что сфера применения маткапитала неоднократно расширялись, но медицинские услуги до сих пор в нее не включены.