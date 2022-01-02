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18 часов назад

Россияне назвали самые запоминающиеся события 2021 года

Россияне перечислили самые запоминающиеся события 2021 года. В их числе оказались введение ковид-сертификатов и локдауны из-за коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Россияне назвали самые запоминающиеся события 2021 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Больше половины россиян признали, что в 2021 году им запомнилось введение ковид-сертификатов в ряде регионов страны. Второе место заняли локдауны и коронавирусные ограничения, этот вариант назвали 31 процент опрошенных.

Третье место среди заметных событий года занимает приход движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) к власти в Афганистане — этот вариант отметили 26 процентов респондентов.

На четвертом месте оказалась стрельба в школе в Казани, на пятом — признание ряда СМИ и журналистов иностранными агентами. Это событие отметили 22 процента респондентов.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне считают политиком года президента России Владимира Путина. Его выбрали 38 процентов опрошенных. Второе место и третье места в рейтинге поделили между собой премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров, набравшие по 17 процентов голосов.

Социология,Михаил Мишустин,Сергей Лавров,Владимир Путин,Талибан,ВЦИОМ,МИД,РИА Новости,
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