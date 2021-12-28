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12 часов назад

На идею Жириновского ответили фразой «руки прочь от новогодних каникул»

На идею Жириновского ответили фразой «руки прочь от новогодних каникул»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Большинство россиян категорически не одобрят предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить новогодние праздники, уверена член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она сказала «Ленте.ру»

По мнению Бессараб, большинство россиян не злоупотребляют алкоголем в этот период, а предпочитают проводить время с семьей, ездить к родственникам или путешествовать.

«К сожалению, по статистике у нас катастрофические переработки. Отпуска, как правило, не выбирают даже в количестве 28 календарных дней уже почти 35 процентов работающих, то есть люди берут по две недели отпуска, которые должны быть непрерывно взяты, и, к сожалению, берут в разное время. Очень трудно родителям вместе собираться с детьми, а Новый год — это как раз тот период, когда можно обеспечить всей семье отдых», — отметила Бессараб.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы и добавить 15 дней к обычным 28 отпускным дням россиян, чтобы они сами выбирали, когда отдыхать. По словам политика, в период длительных выходных в январе россиянам ничего не остается, кроме как выпивать, что приводит к росту бытовых преступлений, смертности и потерь в экономике.

Социология,Светлана Бессараб,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,Lenta.ru,
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