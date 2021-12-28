На идею Жириновского ответили фразой «руки прочь от новогодних каникул»

«К сожалению, по статистике у нас катастрофические переработки. Отпуска, как правило, не выбирают даже в количестве 28 календарных дней уже почти 35 процентов работающих, то есть люди берут по две недели отпуска, которые должны быть непрерывно взяты, и, к сожалению, берут в разное время. Очень трудно родителям вместе собираться с детьми, а Новый год — это как раз тот период, когда можно обеспечить всей семье отдых», — отметила Бессараб.