Матвиенко призвала вакцинировать 100% россиян

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса в России. Она заявила, что обстановка сейчас стабильная, но окончательно проблема не решена, поэтому нужно вакцинировать 100% россиян. Матвиенко подчеркнула, что активная кампания по вакцинации в ноябре и декабре дала результаты, но пандемия все еще не побеждена. Председатель Совфеда также поблагодарила за сознательность россиян, которые уже сделали прививку. Ранее Владимир Путин заявил, что стране нужен коллективный иммунитет под 80%.