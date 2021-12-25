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1 час назад

Врач Мясников прокомментировал распространение «омикрона» в странах Запада

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал распространение омикрон-штамма в западных странах. По его мнению, «омикрон» протекает «в весьма умеренной форме», а смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации.

«Кажется, что «омикрон» и правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивает в странах с высоким уровнем вакцинации. Там смертность 0,1—0,4%. Но это у них, там вакцинировано 60—70% населения. Но всё это идёт к нам. И придёт! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идём к вам!» — написал врач в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости коллективного иммунитета в стране «где-то под 80%».

Президент также назвал уровень вакцинации от коронавируса в стране низким.

Социология,Александр Мясников,Владимир Путин,
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