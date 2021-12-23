Волгоградцы начали ревакцинироваться от коронавируса

На сегодняшней пресс-конференции президент Путин назвал низким уровень коллективного иммунитета в России – всего 59,4%. Он сказал, что «надо бы процентов под 80», хотя в некоторых странах уже говорят, что коллективный иммунитет должен быть на отметке 95 процентов.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Как еще отметил президент, у нас привились первой дозой вакцины 70 миллионов человек и еще чуть более 70 миллионов сделали два укола. А общий результат пока еще низкий.

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И это притом что для работников ряда предприятий сферы обслуживания прививки от COVID-19 стали обязательными, многие работодатели отстраняют невакцинированных от работы или переводят на удаленку, а для посещения предприятий сферы общественного питания, учреждений культуры и других общественных мест введены QR-коды… И тем не менее многие, даже рискуя собственным здоровьем и благополучием своих близких, не спешат в прививочные пункты. Поэтому до достижения популяционного иммунитета нашей стране еще далеко. Во всяком случае добиться необходимого уровня всеобщей защиты от опасного вируса и победы над пандемией в текущем году уже не удастся точно.

Но, как бы то ни было, Владимир Путин подтвердил, что не видит необходимости преследовать россиян за отказ от вакцинации. Он остается на прежней своей позиции, которую высказывал не раз: нужно не штрафовать или еще как-либо наказывать нежелающих прививаться, а воздействовать на них методом убеждения.

Сейчас первым пунктом борьбы с пандемией во всех странах мира стала борьба с распространением нового омикрон-штамма. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предположил, что годом окончания пандемии станет наступающий 2022-й. Он отметил, что появились «убедительные доказательства» более быстрого распространения омикрон-штамма по сравнению с «Дельтой». Лучший способ защиты от еще сопротивляющегося вируса – вакцинация. Также глава ВОЗ отметил, что этот новый вариант вируса может заражать и вакцинированных.

Ученые сделали вывод, что ранние симптомы «Омикрона» неотличимы от обычной простуды. Выделено пять основных симптомов, о которых сообщает большинство заболевших новым штаммом: головная боль, насморк, чихание, боль в горле и усталость. Некоторые люди также сообщали о кашле, потере аппетита и мозговом тумане.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Волгоградской области продолжает оставаться сложной, но с каждым днем реально меняется в лучшую сторону. Заболеваемость волгоградцев коронавирусной инфекцией имеет уже устоявшуюся положительную динамику. За прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 331 новый пациент, инфицированный опасным вирусом. Вчера было 343. Под медицинским наблюдением, по сообщению областного управления Роспотребнадзора, сейчас находятся 15 479 человек.

Важно отметить, что с середины прошлой недели в нашей области начался спад смертности от COVID-19. За прошедшие 7 дней он снизился с 39 (16 декабря) летальных исходов в сутки до 23 сегодня. Причем резкий скачок снижения числа умирающих произошел в начале текущей недели – сразу с 35 (в понедельник) до 25 (в минувший вторник).

В нашей области наряду с вакцинацией от коронавируса начался и процесс ревакцинации волгоградцев, которые полностью привились раньше. По последним данным на воскресенье, 19 декабря, ее прошли 2500 человек из 287 000 жителей области, которым ревакцинации уже показана по срокам.

На сегодняшний день наша область в готовности приступить к вакцинации подростков, но пока регион ожидает поставки вакцины для них. О начале прививочной кампании по иммунизации детей от COVID-19 будет объявлено дополнительно.

В числе обнадеживающих новостей последних дней – выпуск в России нового лекарства для лечения коронавирусной инфекции «Мир 19», которое разрешено для лечения граждан в возрасте от 18 до 65 лет. Оно будет применяться в стационарах в виде ингаляций. В ходе испытаний в красной зоне «Мир 19» показал свою эффективность по сравнению со стандартной терапией.