Россияне внесли инвестиции в топ-5 признаков качественной жизни

Investing.com — Компания «Сбер (MCX:SBER) Управление Активами» провела исследование, согласно которому инвестиции в ценные бумаги вошли в топ-5 главных аспектов качественной жизни по мнению опрошенных россиян, пишет РБК. Исследование проводилось в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. В списке инвестиции заняли четвертое место, обогнав по важности личные автомобили и возможность путешествовать.

На первое место рейтинга жители России поставили качественное питание (67,2% респондентов). Второе место заняла медицина (66,7%), на третьем оказалось собственное жилье (60,7%). Далее идет хорошее образование (60,2%), а на пятом месте оказались инвестиции в ценные бумаги, их назвали около 40,3% опрошенных.

Еще 32,8% назвали признаком качественной жизни наличие личного автомобиля, 27,9% опрошенных включили в рейтинг возможность путешествовать.

Больше всего тех, кто считает, что накопления и инвестиции в ценные бумаги — неотъемлемая часть благополучия современной российской семьи, живет в Москве: такой ответ дали 72% жителей города, участвовавших в опросе. Также инвестиции считают важной частью жизни в Новосибирске (63%), Набережных Челнах (55%), Казани (51%) и Санкт-Петербурге (49%). Реже всего этот критерий звучал в ответах респондентов в Ижевске, Оренбурге, Перми, Махачкале и Кирове.

Среди всех предложенных вариантов инвестиции в ценные бумаги чаще выбирали наиболее состоятельные россияне в возрасте 40–50 лет (62,5%) и люди среднего возраста — 30–40 лет (49,3%). При этом в равной степени этот пункт важными считают и мужчины, и женщины — 43,3% и 37,3% соответственно, показало исследование.