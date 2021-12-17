31 декабря в России объявлен выходным днём: сколько отдыхаем в январе 2022 года

Минтруд РФ утвердил производственный календарь на 2022 год. При этом, согласно календарю текущего года, новогодние каникулы россиян начнутся уже через две недели – в пятницу, 31 декабря.

31 декабря – выходной: сколько отдыхаем в январе 2022 года

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Новогодние каникулы в России традиционно составят в общей сложности десять дней: с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022.

Правительство продлило новогодние праздники в январе 2022 года?

Нет, на данный момент подобных решений не было. Более того, эксперты хоть и прогнозируют подъём заболеваемости коронавирусом в январе, но только во второй половине месяца. А значит продление новогодних каникул в связи с эпидемиологической ситуацией 10 января маловероятно.

Календарь выходных и праздников на 2022 год

В 2022 году россияне будут отдыхать 118 дней. Дополнительными нерабочими днями в связи с праздниками в постановлении Минтруда РФ объявлены следующие даты: с 1 по 9 января, 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня, с 4 по 6 ноября.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство РФ постановляет перенести в 2022 году следующие выходные дни: с субботы 1 января на вторник 3 мая, с воскресенья 2 января на вторник 10 мая, с субботы 5 марта на понедельник 7 марта», – уточняется в постановлении правительства.

Имеет ли право работодатель заставлять работать в праздничные и выходные дни

Работа в выходные и праздничные дни запрещена Трудовым кодексом РФ. Исключения следующие:

с согласия самого сотрудника; в случае необходимости устранить последствия производственной аварии, стихийного бедствия или катастрофы; для предотвращения несчастных случаев; в случаях, когда под угрозу жизни поставлено население; для выполнения работ в связи с чрезвычайным или военным положением.

Допустима работа в праздники на предприятиях непрерывного цикла, а также в случае неотложных ремонтных или погрузочно-разгрузочных работ. Могут работать в эти дни и те, кто осуществляет обслуживание населения.

Для правомерного вызова на работу в период праздничных дней работодатель обязан издать специальный указ и ознакомить с ним сотрудников. Работник имеет право отказаться от его исполнения. Если же сотрудник готов выйти на работу в выходной или праздничный день, он должен подписать письменное согласие.

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