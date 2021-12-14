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1 час назад

Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 64 регионах РФ

В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах России.

Число заразившихся гриппом и ОРВИ в России превысило норму
Фото: ТАССТАСС

«На 49-й неделе 2021 года в целом на территории России уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями увеличился по сравнению с предыдущей (48-й) неделей», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также подчеркивается, что превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается чаще всего среди взрослого населения и подростков.

По данным ведомства, на 10 декабря от гриппа на территории России привито более 62,26 млн человек. Это составляет 42,6% от численности населения страны, указывается в публикации. Ранее кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал, что выявить зимой симптомы COVID-19 гораздо сложнее. Дело в том, что вирус легко выдает себя за обычное респираторное заболевание, симптомы не обладают ярко выраженным отличием.

По словам врача, однозначных и специфических для коронавируса симптомов нет. Среди наиболее часто проявляемых – это температура, кашель и нарушение дыхания.

Чурадзе отметил, что одной из возможностей для своевременной помощи заболевшему человеку является обращение при первых признаках болезни к специалисту.

Социология,Общество,Новости регионов,Роспотребнадзор,
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