Россиянам рассказали об актуальных подработках на новогодних праздниках

Эксперты сервиса «СберУслуги» считают, что новогодние праздники — отличная возможность для получения дополнительного заработка. Они рассказали РИА «Новости», кем могут подработать россияне во время новогодних каникул. По мнению аналитиков сервиса, самыми актуальными предложениями станут аниматор, догситтер, тренер по зимним видам спорта, репетитор и некоторые другие. Ранее стало известно, что больше половины россиян подрабатывают из-за нехватки денег. Специалисты призвали разместить резюме уже сейчас, чтобы получить больше заказов. Многие начинают бронировать Деда Мороза и Снегурочку уже с начала осени, чтобы поздравить своих родных и близких с праздниками, рассказали в «СберУслугах». Услуги догситтера также становятся очень актуальны во время праздников, так как россияне уезжают из города или часто ходят на различные мероприятия и при этом не хотят оставлять своего питомца одного дома. Животное можно взять на передержку или провести с ним несколько часов в день, уточнили эксперты. По этим же причинам растёт спрос на нянь и сиделок. На каникулах у людей появляется время и желание для творчества, саморазвития и зимних видов спорта. Многие ставят себе цели на наступающий год. Помочь с их выполнением и заработать можно, предложив услуги репетитора по иностранным языкам или программированию, тренера по конькам, лыжам, хоккею. «Если вы рисуете, вяжете, занимаетесь лепкой или другим рукоделием, новогодние праздники — хорошее время найти новых клиентов или попробовать свои силы в качестве преподавателя. Для некоторых такое творчество может быть не только новым хобби, но и возможностью сделать подарок своими руками», — отметили представители сервиса. Особую актуальность приобретают профессии курьера и водителя, ведь на праздниках россияне хотят съездить в гости, на мероприятия и доставить подарки. После празднования многим может понадобиться помощь в наведении порядка в квартире. «Уборка не требует особых навыков, достаточно уметь обращаться с химическими средствами, бытовой техникой и быть внимательным, чтобы качественно убрать квартиру», — объясняют эксперты. Ранее результаты совместного исследования «Авито.Работа» и GigAnt, поступившего в редакцию «Секрета», показали , что более половины (53%) россиян вынуждены искать дополнительную работу, потому что им не хватает денег на повседневные нужды, крупные покупки или оплату кредитов. Ещё 23% подрабатывают, чтобы занять свободное время, а для 10% россиян подработка — единственный источник дохода. Фото: Pixabay, Pixabay License