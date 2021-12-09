В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
22 часа назад

Путин: о перспективах многодневного или однодневного голосования на выборах надо подумать

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Трехдневное голосование на выборах было обусловлено необходимостью уменьшить количество людей на участках из-за пандемии, о возвращении однодневных выборов или сохранении трехдневного голосования еще надо подумать. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Путин: о перспективах многодневного или однодневного голосования на выборах надо подумать
Фото: ТАССТАСС

"Что касается однодневного голосования <...> и трехдневного голосования. Как вы знаете, в условии пандемии не только в нашей стране, но и во многих других странах голосование в течение нескольких дней, оно практикуется достаточно широко <...>. Предложение, которое сделала Центральная избирательная комиссия, и все, кто занимался организацией, оно было связано тем не менее с необходимостью как-то обезопасить граждан при этом голосовании. Вы сказали, что видели редкого избирателя, который "тащился со своим бюллетенем", но в этом же и был смысл, чтобы не было столпотворения, чтобы люди между собой меньше контактировали", - сказал он.

"По поводу наблюдателей, или, вернее, членов комиссии, что они устали, ну что делать. Когда я встречался с [главой ЦИК Эллой] Памфиловой, я говорил, что у них была дополнительная нагрузка, она и сама это признает. Но не от хорошей жизни, к сожалению, это все было сделано. Однодневное или трехдневное голосование - это надо подумать", - отметил президент.

Путин согласился с необходимостью подумать о совершенствовании возможностей для голосования россиян за рубежом.

Социология,Владимир Путин,Совет по правам человека,Центризбирком России,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители