Путин: о перспективах многодневного или однодневного голосования на выборах надо подумать

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Трехдневное голосование на выборах было обусловлено необходимостью уменьшить количество людей на участках из-за пандемии, о возвращении однодневных выборов или сохранении трехдневного голосования еще надо подумать. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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"Что касается однодневного голосования <...> и трехдневного голосования. Как вы знаете, в условии пандемии не только в нашей стране, но и во многих других странах голосование в течение нескольких дней, оно практикуется достаточно широко <...>. Предложение, которое сделала Центральная избирательная комиссия, и все, кто занимался организацией, оно было связано тем не менее с необходимостью как-то обезопасить граждан при этом голосовании. Вы сказали, что видели редкого избирателя, который "тащился со своим бюллетенем", но в этом же и был смысл, чтобы не было столпотворения, чтобы люди между собой меньше контактировали", - сказал он.

"По поводу наблюдателей, или, вернее, членов комиссии, что они устали, ну что делать. Когда я встречался с [главой ЦИК Эллой] Памфиловой, я говорил, что у них была дополнительная нагрузка, она и сама это признает. Но не от хорошей жизни, к сожалению, это все было сделано. Однодневное или трехдневное голосование - это надо подумать", - отметил президент.