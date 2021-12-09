Защита обжаловала приговор бывшему схиигумену Сергию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Защита в четверг обжаловала приговор бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов), осужденному на 3,5 года колонии по обвинениям в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступила жалоба на приговор в отношении Романова", - сказала собеседница агентства.

Жалоба будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Дата рассмотрения пока не назначена.

Схиигумен Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.