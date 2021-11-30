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10 часов назад

СберИндекс: Интернет-ретейл «вытащил» на себе распродажи «чёрной пятницы»

Прирост расходов на товары и услуги в России за период 22–28 ноября 2021 г. составил +13,7% г/г, не изменившись существенно по сравнению с предшествующей неделей. При этом, как отмечают аналитики СберИндекса, вторая волна ноябрьских распродаж заметно повлияла на структуру трат.

Отмечается некоторое замедление трат на продовольствие (+6,7% г/г), тогда как в непродовольственной части, наоборот, появился дополнительный спрос (+17,4% г/г против +15,0% неделей ранее).

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Любопытны итоги «чёрной пятницы». Её влияние на совокупные расходы офлайн (т. е. в традиционной рознице) оказалось минимальным. В 2020 г. в период распродаж траты были на 3,7% выше трендовых уровней, а в 2021 г. — лишь на 0,7%.

Если анализировать только те категории, где сконцентрированы скидки и специальные предложения, то прирост офлайн-расходов становится заметен. Но он по-прежнему в полтора раза ниже, чем год назад (+8,9% на прошлой неделе против +14,1% в 2020 г.)

Противоположным образом обстоят дела в интернет-ретейле. В группе «Универсальные магазины» спрос оказался на 46% выше обычных уровней. В онлайн-части траты были в два раза (+112%) больше средних объёмов.

Таким образом, именно онлайн-розница «вытащила» на себе распродажи «чёрной пятницы».

Согласно предварительным оценкам, динамика спроса домохозяйств по итогам полного ноября будет вблизи показателей октября, несмотря на период достаточно жёстких ковидных ограничений в начале месяца.

Индекс потребительской активности подтверждает общую стабильность расходов россиян. Показатель остаётся выше 71 пункта.

При публикации материалов ссылка на СберИндекс (www.sberindex.ru) обязательна.

SberIndex.ru — аналитический портал СберБанка, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, оценка текущей динамики ВВП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели. Также здесь собраны исследования Лаборатории СберИндекс (экс-«СберДанные») и другие.

Социология,Сбербанк России,
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