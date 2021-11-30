СберИндекс: Интернет-ретейл «вытащил» на себе распродажи «чёрной пятницы»

Прирост расходов на товары и услуги в России за период 22–28 ноября 2021 г. составил +13,7% г/г, не изменившись существенно по сравнению с предшествующей неделей. При этом, как отмечают аналитики СберИндекса, вторая волна ноябрьских распродаж заметно повлияла на структуру трат.
Отмечается некоторое замедление трат на продовольствие (+6,7% г/г), тогда как в непродовольственной части, наоборот, появился дополнительный спрос (+17,4% г/г против +15,0% неделей ранее).
Любопытны итоги «чёрной пятницы». Её влияние на совокупные расходы офлайн (т. е. в традиционной рознице) оказалось минимальным. В 2020 г. в период распродаж траты были на 3,7% выше трендовых уровней, а в 2021 г. — лишь на 0,7%.
Если анализировать только те категории, где сконцентрированы скидки и специальные предложения, то прирост офлайн-расходов становится заметен. Но он по-прежнему в полтора раза ниже, чем год назад (+8,9% на прошлой неделе против +14,1% в 2020 г.)
Противоположным образом обстоят дела в интернет-ретейле. В группе «Универсальные магазины» спрос оказался на 46% выше обычных уровней. В онлайн-части траты были в два раза (+112%) больше средних объёмов.
Таким образом, именно онлайн-розница «вытащила» на себе распродажи «чёрной пятницы».
Согласно предварительным оценкам, динамика спроса домохозяйств по итогам полного ноября будет вблизи показателей октября, несмотря на период достаточно жёстких ковидных ограничений в начале месяца.
Индекс потребительской активности подтверждает общую стабильность расходов россиян. Показатель остаётся выше 71 пункта.
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