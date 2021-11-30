В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
1 час назад

Япония возвращает антиковидные меры для всех въезжающих в страну

Япония в связи в появлением нового штамма коронавируса омикрон с 1 декабря отменяет смягченные карантинные требования для полностью вакцинированных граждан и иностранцев с долгосрочными визами или видом на жительство (ВНЖ). Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Японии.

Япония возвращает антиковидные меры для всех въезжающих
Фото: Kim Kyung-Hoon / ReutersKim Kyung-Hoon / Reuters

Все лица, включая тех, кто прошел полную вакцинацию и имеет соответствующий сертификат, прибывающие в Японию из стран с обостренной эпидемиологической обстановкой будут обязаны пройти обязательный двухнедельный карантин. Возвращается также требование относительно обязательного карантина в течение трех дней в специальном отеле.

Кроме того, власти Японии отменяют введенные три недели назад послабления на въезд иностранцев по бизнес- и учебным визам

Действовать новые меры будут около месяца — столько времени власти отводят на получение подробной информации о новом штамме COVID-19. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, на это может уйти от двух-трех недель до месяца.

При этом, первый подозрительный случай в Японии уже обнаружен. Тест на коронавирус прибывшего из Намибии пассажира оказался положительным. Сейчас выясняется, является ли это заражение омикроном.

Ранее стало известно, что Япония закроет границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма COVID-19. Запрет на въезд начнет действовать с 30 ноября и коснется всех иностранных граждан.

Социология,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители