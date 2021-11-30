Япония возвращает антиковидные меры для всех въезжающих

Япония в связи в появлением нового штамма коронавируса омикрон с 1 декабря отменяет смягченные карантинные требования для полностью вакцинированных граждан и иностранцев с долгосрочными визами или видом на жительство (ВНЖ). Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Японии.

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Kim Kyung-Hoon / Reuters

Все лица, включая тех, кто прошел полную вакцинацию и имеет соответствующий сертификат, прибывающие в Японию из стран с обостренной эпидемиологической обстановкой будут обязаны пройти обязательный двухнедельный карантин. Возвращается также требование относительно обязательного карантина в течение трех дней в специальном отеле.

Кроме того, власти Японии отменяют введенные три недели назад послабления на въезд иностранцев по бизнес- и учебным визам

Действовать новые меры будут около месяца — столько времени власти отводят на получение подробной информации о новом штамме COVID-19. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, на это может уйти от двух-трех недель до месяца.

При этом, первый подозрительный случай в Японии уже обнаружен. Тест на коронавирус прибывшего из Намибии пассажира оказался положительным. Сейчас выясняется, является ли это заражение омикроном.