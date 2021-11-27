Telegram вынудили удалить «фонтанирующий баклажан» из эмодзи

Компания Apple потребовала удалить эмодзи «фонтанирующего баклажана» из Telegram. В ответ основатель платформы Павел Дуров запустил опрос, что лучше: удаление этой картинки или «полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple». Большинство пользователей проголосовали за последний вариант. После публикации опроса эмодзи исчезли из мессенджера. Ранее многие пользователи выражали недовольство сексуальным подтекстом анимированной картинки. К 12:00 мск в опросе приняли участие более 440 000 человек, 62% проголосовали за «полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple». Оставшиеся 32% выбрали вариант «удаление фонтанирующего баклажана». После начала опроса в мессенджере перестали работать анимированные эмодзи баклажана и персика. Анимация последнего в переписке часто обозначала ягодицы, а при отправке по фрукту шлёпали ладонью. Теперь отправленные смайлики отображаются как обычно. В ноябре в приложении обновили 13 эмодзи. В новых версиях Telegram показ анимации синхронизировался, если оба пользователя находились в чате. Эффект эмодзи баклажана поверг некоторых пользователей в ступор: при его отправке баклажан выстреливал белым веществом. При этом эмодзи баклажана часто использовали в непристойном контексте, имея в виду мужской половой орган. Большинство пользователей посчитали новую анимацию непривлекательной. Многие комментаторы отметили, что такое оформление пошло и не должно быть в мессенджере.