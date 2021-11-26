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Минтруд предложил новую методику оценки уровня бедности в России

Российская Газетаиещё 15
26 ноября

Предложенная методика предполагает введение "границы бедности" и учет инфляции при оценке уровня бедности. В Минтруде уточнили, что за основу базовой "границы бедности" предлагается взять последнее значение прожиточного минимума, рассчитанное на основе потребительской корзины. А именно - величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года, которая в дальнейшем ежеквартально будет индексироваться по уровню инфляции.

В министерстве пояснили, что таким образом появится возможность сопоставить данные предыдущих расчетов, которые проводились до перехода на новую модель установления прожиточного минимума.

Согласно проекту, уровень бедности за первые три квартала будет оценен с применением так называемой "границы бедности". Как подчеркивают в ведомстве, "граница бедности" будет использоваться только как статистический показатель. Для назначения мер социальной поддержки по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум.

Напомним, степень нуждаемости семьи определяется исходя из того, превышают ли доходы граждан величину прожиточного минимума или нет. Тогда как "граница бедности" будет использоваться для расчета численности граждан, относящихся к категории бедных, уточнили в Минтруде.

Документ планируется рассмотреть на ближайшем заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что для сохранения роста зарплат бюджетников потребуются дополнительные ресурсы из бюджета. Он отметил, что зарплаты в экономике расту более высокими темпами, чем планировалось для бюджетников.

Социология,Антон Котяков,Минтруд,
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