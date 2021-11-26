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В Красноярске планируют открыть филиал Президентского фонда культурных инициатив

ТАССиещё 2
20 часов назад

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Филиал Президентского фонда культурных инициатив планируют открыть в Красноярске в 2022 году. Об этом на первом окружном форуме "Российская креативная неделя - Сибирь" сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов.

"Александра Викторовича [Усса, губернатора края] прошу поддержать наш порыв открыть филиал фонда в Красноярске в начале следующего года для того, чтобы мы могли работать на Сибирь и Дальний Восток", - сообщил Карманов.

В свою очередь глава региона поддержал данную инициативу. "Для нас это большие возможности и, конечно, вызов и большая честь. Не подведем", - заявил Усс.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученной 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию.

Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске с 26 по 28 ноября 2021 года. Мероприятие посвящено развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа и другие. Мероприятие пройдет в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступят ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.

Социология,Новости Сибири,Телевидение,Роман Карманов,Владимир Путин,ООН,ИТАР-ТАСС,
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