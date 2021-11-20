Россияне рассказали о планах на новогодние каникулы

В январские новогодние каникулы 38% опрошенных россиян собираются отоспаться и уделить время семье, сообщает Газета.ru (https://www.gazeta.ru/social/news/2021/11/19/n_16885645.shtml). Опрос на данную тему провели в сервисе SuperJob с 11 по 19 ноября. Всего было прошено 2 тыс. человек из разных регионов страны. Практически каждый пятый респондент (19%) будет работать. Еще 6% опрошенных планируют ходить в гости на каникулах, 5% проведут начало января на даче или в деревне. Порядка 2% хотят отправиться в путешествие по стране, еще меньше планируют уехать за границу. Из отечественных направлений среди туристов больше всего популярны Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым, из зарубежных — Таиланд, Египет и Израиль. Трудиться на новогодних праздниках мужчины будут чаще женщин (22% и 16% соответственно). Больше всего среди опрошенных работать в новогодние каникулы будут сотрудники с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (29%).