Познер поддержал усиление ограничений для непривитых

«Я считаю, мы недостаточно жестко ставили и ставим вопрос о вакцинации. Я сейчас был в поездке в некоторых западных странах, там обстоит это очень жестко. Вы не можете зайти ни в одно общественное место, в том числе, общественный транспорт, не имея QR-кода. Вы просто не можете, вас не пустят. Вы можете не вакцинироваться, но никуда не попадете – ни на стадион, ни в музей, ни в кинотеатр, никуда абсолютно. Таким образом говорят людям, либо вы принимаете это, делаете это и живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР, с этим вы тоже можете ходить. Или вы не делаете, тогда вы не попадаете никуда. Я сторонник такой жесткой меры», - отметил Познер.