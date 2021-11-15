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«Не хватает жесткости»: Познер поддержал усиление ограничений для непривитых

Национальная Служба Новостей
10 часов назад

Телеведущий отметил, что многие западные страны давно «закрыли» все общественные места для невакцинированных от коронавируса граждан.

Познер поддержал усиление ограничений для непривитых
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

В России в вопросе вакцинации по-прежнему не хватает жесткости, заявил журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее канцлер Австрии Александер Шалленберг объявил, что с 15 ноября в стране вводится национальный локдаун для непривитых от коронавируса, им запретят выходить из дома без веской причины.

«Я считаю, мы недостаточно жестко ставили и ставим вопрос о вакцинации. Я сейчас был в поездке в некоторых западных странах, там обстоит это очень жестко. Вы не можете зайти ни в одно общественное место, в том числе, общественный транспорт, не имея QR-кода. Вы просто не можете, вас не пустят. Вы можете не вакцинироваться, но никуда не попадете – ни на стадион, ни в музей, ни в кинотеатр, никуда абсолютно. Таким образом говорят людям, либо вы принимаете это, делаете это и живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР, с этим вы тоже можете ходить. Или вы не делаете, тогда вы не попадаете никуда. Я сторонник такой жесткой меры», - отметил Познер.

При этом более жестким мерам сопротивляется часть представителей власти, боясь недовольства граждан, предположил телеведущий.

«Мне сказали, что во власти есть люди, которые сопротивляются такому ужесточению. Какие у них соображения, то ли то, что их не перевыберут или еще что-нибудь, я не знаю. Но это так», - добавил он.

Социология,Владимир Познер,
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