Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя

Рейтинг одобрения президента Соединенных Штатов Джо Байдена среди американцев снизился до минимального показателя с момента его инаугурации в январе 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой The Washington Post и телеканалом ABC. Работу Байдена на посту президента США одобрил 41% респондентов. Негативную реакцию глава Соединенных Штатов вызывает у 51% опрошенных. Оставшиеся 7% американцев не смогли дать ответа. В публикации отмечается, что это самый низкий рейтинг одобрения Байдена среди американцев, который был зафиксирован с момента его инаугурации при проведении совместных опросов The Washington Post и ABC. Как свидетельствуют представленные данные, популярность действующего президента Соединенных Штатов за последние несколько месяцев постоянно снижалась. Основной причиной этого стало недовольство избирателей экономической ситуацией в стране, в том числе и ростом цен. Ранее стало известно, что по данным проведенного социологического опроса издания USA Today и Саффолского университета, только 38% американцев одобряют работу Джо Байдена.