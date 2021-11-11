Принципы или деньги: Чем готовы поступиться россияне

Для большинства россиян решающим фактором в выборе работодателя оказывается заработная плата. Лишь 18% респондентов ни за какие деньги не примут противоречивые ценности компании. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», пишут РИА Новости.

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В опросе приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.

По результатам опроса, 43% респондентов готовы смириться с любыми принципами компании, если им будут хорошо платить. 37% опрошенных готовы поступиться некоторыми идеалами ради компании, если ее миссия не нарушает их моральных ценностей. 27% респондентов могут принять любые принципы работодателя при хороших условиях труда, а 23% выберут такую компанию, если у них не останется других вариантов.

17% участников исследования ответили, что согласятся трудиться на работодателя с противоречивыми ценностями, если столкнутся с жизненными трудностями. Также их согласие можно заполучить перспективой карьерного роста. 12% респондентов заверили, что не будут работать на компанию с чуждыми им ценностями ни при каких условиях.