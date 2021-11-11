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Зарплата для россиян оказалась намного важнее ценностей компании

Елена Прошина
1 час назад

Для большинства россиян решающим фактором в выборе работодателя оказывается заработная плата. Лишь 18% респондентов ни за какие деньги не примут противоречивые ценности компании. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», пишут РИА Новости.

Принципы или деньги: Чем готовы поступиться россияне
Фото: ТАССТАСС

В опросе приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.

По результатам опроса, 43% респондентов готовы смириться с любыми принципами компании, если им будут хорошо платить. 37% опрошенных готовы поступиться некоторыми идеалами ради компании, если ее миссия не нарушает их моральных ценностей. 27% респондентов могут принять любые принципы работодателя при хороших условиях труда, а 23% выберут такую компанию, если у них не останется других вариантов.

17% участников исследования ответили, что согласятся трудиться на работодателя с противоречивыми ценностями, если столкнутся с жизненными трудностями. Также их согласие можно заполучить перспективой карьерного роста. 12% респондентов заверили, что не будут работать на компанию с чуждыми им ценностями ни при каких условиях.

11% участников исследования заявили, что за зарплату в 50-75 тысяч рублей они смирятся с ценностями работодателя, 14% — за 75-100 тысяч рублей, 16% — за 100-150 тысяч. 18% респондентов не смогут принять противоречивые ценности компании при любом вознаграждении.

Социология,Общество,РИА Новости,
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