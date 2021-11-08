Ряд российских регионов продлили нерабочие дни

Власти шести регионов продлили режим нерабочих дней из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

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В Брянской, Томской, Смоленской, Курской, Челябинской, Новгородской областях выходные продлятся еще несколько дней, но не дольше недели. Администрации этих субъектов РФ рассчитывают, что такой шаг поможет снизить нагрузку на медицинские учреждения и число заразившихся коронавирусом из-за сокращения контактов между людьми

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Регионы решают сами

Режим нерабочих дней, объявленный президентом России Владимиром Путиным, завершился в стране в ночь на 8 ноября. При этом право принимать решение об их продлении было предоставлено каждому региону.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее объяснил решение продлить нерабочие дни тем, что в регионе возникла нехватка кислорода для ковид-госпиталей на уровне около шести тонн в сутки.

Также ограничения вводятся в восьми муниципалитетах Иркутской области, в том числе и в самом городе Иркутске. Там власти решили продлить школьные каникулы из-за роста числа заболевших COVID-19 детей.

Москва и Московская область сочли, что ситуация, связанная с пандемией коронавируса, стабилизировалась. Тем не менее, в столице продолжит действовать ряд ограничений. В частности, льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте будет приостановлен для горожан, соблюдающих домашний режим. К данной группе относятся граждане с хроническими заболеваниями, москвичи старше 60 лет, а также те, кто не прошел вакцинацию и не болел COVID-19 в последние шесть месяцев. Кроме того, посетить театры и музеи можно будет только при предъявлении QR-кода.

Мнение экспертов

5 ноября член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый высказал мнение, что было бы разумным продлить федеральный режим нерабочих дней в России хотя бы еще на неделю.

В свою очередь, врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов указал, что оценить эффективность периода нерабочих дней можно будет лишь на следующей неделе по данным федерального штаба по борьбе с COVID-19. «Нужно будет посмотреть. Прежде всего, число госпитализаций, сам уровень заболеваемости», — заявил он, добавив, что сейчас давать оценку преждевременно.

К тому же, отметил он, россияне только недавно начали массово вакцинироваться. «Надо помнить, что к вакцинации население повернулось лицом только пару недель назад, то есть, те, кто уже начали, они еще не сделали вторую дозу прививки, поэтому говорить об эффективности вакцинации тоже еще рано», — добавил он.