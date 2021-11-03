Названы российские регионы-лидеры по удаленке

В Минтруде сообщили, что Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области возглавляют топ регионов по распространению удаленного режима. Об этом пишут «Известия».

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В ведомстве отметили, что, согласно данным оперативного мониторинга портала «Работа в России», в общей сложности в дистанционном формате по всей стране на сегодняшний день трудятся порядка пяти процентов работников.

Отмечается, что удаленный режим рабо­ты наиболее активно используется в финан­совых и образователь­ных организациях, в сфере компьютерного и программного обесп­ечения, информационн­о-коммуникационных технологиях и связи.