Названы российские регионы-лидеры по удаленке

В Минтруде сообщили, что Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области возглавляют топ регионов по распространению удаленного режима. Об этом пишут «Известия».
В ведомстве отметили, что, согласно данным оперативного мониторинга портала «Работа в России», в общей сложности в дистанционном формате по всей стране на сегодняшний день трудятся порядка пяти процентов работников.
Отмечается, что удаленный режим работы наиболее активно используется в финансовых и образовательных организациях, в сфере компьютерного и программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологиях и связи.
Ранее сообщалось, что на второй год пандемии коронавируса россияне растеряли эффективность, работая удаленно. Каждая пятая компания в стране сообщила, что сотрудники стали хуже работать дистанционно, а многие начали увольняться из-за выгорания. Результаты исследования «Ростелекома» показали, что 40 процентов фирм признали зависимость финансовых показателей от уровня эффективности сотрудников.