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Названы российские регионы-лидеры по удаленке

Lenta.ru
38 минут назад

В Минтруде сообщили, что Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области возглавляют топ регионов по распространению удаленного режима. Об этом пишут «Известия».

Названы российские регионы-лидеры по удаленке
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве отметили, что, согласно данным оперативного мониторинга портала «Работа в России», в общей сложности в дистанционном формате по всей стране на сегодняшний день трудятся порядка пяти процентов работников.

Отмечается, что удаленный режим рабо­ты наиболее активно используется в финан­совых и образователь­ных организациях, в сфере компьютерного и программного обесп­ечения, информационн­о-коммуникационных технологиях и связи.

Ранее сообщалось, что на второй год пандемии коронавируса россияне растеряли эффективность, работая удаленно. Каждая пятая компания в стране сообщила, что сотрудники стали хуже работать дистанционно, а многие начали увольняться из-за выгорания. Результаты исследования «Ростелекома» показали, что 40 процентов фирм признали зависимость финансовых показателей от уровня эффективности сотрудников.

Социология,Общество,Минтруд,газета "Известия",
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