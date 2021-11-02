СберИндекс: локдаун не причинит серьёзного ущерба экономике

В последнюю неделю октября проявились изменения потребительского поведения, схожие с теми, что наблюдались в апреле 2020 года. Но сейчас все проходит в существенно более мягкой форме. По оценке аналитиков СберИндекса, непосредственно перед нерабочими днями наблюдался всплеск потребления, особенно в продовольственном сегменте. Далее спрос заметно снизился.
Благодаря росту потребления в понедельник-среду, а также благоприятному эффекту базы, по итогам недели 25–31 октября 2021 г. расходы россиян на товары и услуги увеличились на 14,2% по сравнению с прошлым годом.
Если же анализировать только период 28–31 октября (начало локдауна), то падение спроса составило 5,2% по сравнению с теми же днями предшествующей недели. Падение на первой неделе апреля 2020 г. достигало 35% w-o-w (неделя к неделе), так что сейчас ущерб для экономики примерно в семь раз меньше. Существенного дальнейшего ухудшения мы не ожидаем. Тем не менее текущие потери спроса значимы и происходят в условиях общего постепенного охлаждения спроса.
Падение трат весьма неоднородно распределено по регионам: отрицательную динамику мы отмечаем лишь в 35 субъектах. Двузначные показатели сопряжены с более строгим режимом ограничений и/или более протяжённым периодом нерабочих дней (введены в Воронежской, Курской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, а также в Пермском крае).
Самое существенное снижение расходов в период 28–31 октября отмечается в Москве (-21,7% к предшествующей неделе); почти такая же динамика в Воронежской (-18,9%) и Калининградской областях (-18,1%).
В отраслевом разрезе потерпевшие весьма предсказуемы: «Cалоны красоты, массаж, SPA» (-43,9% w-o-w), «Ювелирные изделия» (-42,2% w-o-w), и значительная часть непродовольственной розницы. Расходы в категории «Кафе, бары, рестораны» сократились на 15,8% по сравнению с теми же днями предыдущей недели.
Интересно, что количество работающих торгово-сервисных точек (то есть фактически открытых магазинов, кафе и т. п.) с начала нерабочих дней снизилось лишь на 2,9% относительно предшествующей недели. Аналогичное падение в первую неделю апреля 2020 г. достигало 13%, а затем увеличилось до одной трети от всех торгово-сервисных точек. Повторим, что в этот раз нет оснований ожидать столь же негативной динамики.
Количество активных кассовых аппаратов снизилось заметно существеннее. Очевидно, бизнес адаптировался к ковидной реальности и научился быстро переходить в режим работы на вынос и больше продавать онлайн.
Больше всего торговых точек приостановили деятельность в Воронежской области (-18,1% w-o-w).
В целом по итогам октября расходы россиян на товары и услуги составили 4522,9 млрд руб., что соответствует росту на 13,7% г/г.
Это подразумевает достаточно серьёзное замедление в -1,7% м/м с корректировкой на инфляцию и сезонность. Такая динамика связана как с выбытием из доходов единовременных выплат, так и с высокими темпами роста общего уровня цен.
В реальном выражении спрос вернулся на уровень мая-июня 2021 г. По всей видимости, это был пик органического восстановления экономики после пандемических волн и локдауна прошлого года.
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