Эксперты сообщили, что каждый пятый предприниматель в России занимается сезонным бизнесом

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Бизнес подвержен сезонности у 20% российских предпринимателей. Об этом сообщается в совместном исследовании сезонности в бизнесе от "Деловой среды" (входит в экосистему "Сбера") и сервиса "Юла" (проект VK) среди 600 респондентов из разных регионов России, а также анализа статистики использования сервиса объявлений.

"Каждый пятый предприниматель в России занимается сезонным бизнесом. Еще 43% опрошенных отчасти чувствуют зависимость от времени года. Товары для дома и дачи, одежда, детские товары и стройматериалы - самые популярные категории в сезонном бизнесе", - говорится в результатах исследования.

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Пятая часть респондентов (21%) призналась, что при старте дела вовсе не задумывались о делении бизнеса на сезонный и несезонный. Однако в процессе предпринимательской деятельности столкнулись с явлением сезонности.

Спрос в летний период оказался наиболее изменчивым для абсолютного большинства предпринимателей (73%), ощущающих влияние сезонности. Так, 39% опрошенных фиксируют в это время наивысший спрос на свою продукцию.

По данным исследования, наиболее популярным регионом после столичного, где занимаются сезонным бизнесом, оказался Приволжский федеральный округ (13% респондентов). Далее расположился Уральский федеральный округ, который указали 12% опрошенных. Еще 10% бизнесменов занимаются сезонным ремеслом на Дальнем Востоке. При этом больше всего несезонного бизнеса оказалось в Сибири (15%) и на юге России (10%).

Почти каждый четвертый опрошенный предприниматель, ощущающий влияние сезонности (23%), занимается розничной торговлей. Среди наиболее продаваемых категорий респонденты отметили товары для дома и дачи (18% продавцов), одежду (16,5%), товары handmade (13,5%), детские товары (10,5%) и стройматериалы (8%).

Предложения предпринимателей

Пик размещений товаров для дома приходится на второй квартал (апрель-июнь). Реже всего продавцы товаров для дома и дачи выставляют объявления в третьем квартале (июле-сентябре).

Также сильная зависимость от сезонности зафиксирована у профессиональных продавцов стройматериалов - к лету число предложений увеличивается в четыре раза.

Опрос показал, что сезонный бизнес по-прежнему наиболее уязвим с точки зрения наличия торговых точек - этот офлайн-канал продаж считают наиболее прибыльным более четверти респондентов (26%). Эффективность продаж онлайн через социальные сети отметили 25% "сезонных" предпринимателей, и еще 22% голосов были отданы в пользу сервисов объявлений.

В несезонном бизнесе значимость офлайн-точек продаж существенно ниже. Прибыльным каналом продаж их называет лишь 14% предпринимателей, тогда как каждый третий голос был отдан в пользу продаж через социальные сети.

По данным аналитиков "Юлы", сразу несколько категорий можно отнести к несезонным - т. е. спрос на них не испытывает сильных колебаний в зависимости от конкретного времени года. В их число входят недвижимость, легковые автомобили, бытовая техника и услуги исполнителей.