Российские врачи массово изъявили желание уволиться

Трудящиеся с начала пандемии коронавируса российские медики массово заявляют о психологическом выгорании на работе и изъявляют желание уволиться, свидетельствуют данные опроса проведенного командой мобильного приложения «Справочник врача». Об этом сообщает «Ъ».

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По данным опроса, почти треть работающих с больными COVID-19 врачей и медсестер признались в том, что близки к принятию решения об увольнении из-за усталости, а у 37 процентов респондентов начались проблемы со здоровьем на фоне эмоционального истощения. Опрошенные работники медицинской сферы уверяют, что общество стало по-другому относиться, а крайне тяжелые условия труда в «красных зонах» начали восприниматься как должное. Все это, как выяснилось, вызывает негативное влияние на отношение врачей к пациентам.

Более 68 процентов медиков отметили, что руководство призывает их увольняется, если их что-то не устраивает. Кроме того, около 42 процентов признались в том, что начальство не поддерживает их ни финансово, ни эмоционально.

В опросе участвовали 2822 респондента, 90 процентов из которых являются врачами. 611 человек работали непосредственно в «красной зоне».