Москвичи перед нерабочими днями массово закупились алкоголем

В Москве в преддверии частичного локдауна, который начался 28 октября, в торгующих алкоголем магазинах траты увеличились на 70%. Федеральные сети зафиксировали рост продаж спиртного на 50–60%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex. Спровоцировать рост трат на спиртное могла информация о закрытии алкогольных магазинов в российской столице с 28 октября по 7 ноября, уточнили аналитики.

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По данным Tinkoff CoronaIndex, за неделю количество трансакций в торгующих алкоголем магазинах увеличилось на 21%, а средний чек — почти на 40%.

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В X5 Group (сети магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») сообщили, что наибольший прирост пришёлся на алкоголь (59,2% ). Так, в магазинах сети продажи тихих вин выросли на 79,7%, игристых — на 72%.

В «Ленте» зафиксировали рост продаж алкогольной продукции на 50% в сравнении с прошлой неделей. В виноторговой компании Fort также сообщили изданию об увеличении продаж с момента объявления выходных дней.

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев в беседе с изданием заявил, что на всплеск спроса на спиртное повлияло объявление длинных нерабочих дней и возможное закрытие алкогольных магазинов. По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась весной 2020 года, когда наряду с продуктами длительного срока хранения в рознице активно раскупали алкоголь.

Ставцев отметил, что повышенный спрос на алкогольные напитки может сохраниться до конца режима нерабочих дней и может повлиять на продажи спиртного по итогам всего года.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о вводе в столице краткосрочного локдауна с 28 октября по 7 ноября. Затем стало известно, что московские алкомаркеты получили от районных управ уведомления о прекращении работы на время локдауна.