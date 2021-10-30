В МИД прокомментировали ситуацию с иностранными дипломатами без QR-кодов

В российском Министерстве иностранных дел сообщили, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в России, — это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами. Об этом пишет РИА Новости.

Все такие случаи рассматриваются отдельно. Вопрос на данный момент находится в проработке, отметили в МИД.

До этого стало известно, что иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты за рубежом.

С учётом предпринимаемых в России мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции министерство совместно с правительством Москвы последовательно реализует долгосрочную программу вакцинации дипкорпуса препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт», — рассказали в МИД.

В ведомстве добавили, что «все лица, принимающие участие в данной кампании, получают соответствующие сертификаты с возможностью дальнейшего оформления QR-кодов».