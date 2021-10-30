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В МИД прокомментировали ситуацию с иностранными дипломатами без QR-кодов

News.ruиещё 4
10 часов назад

В МИД прокомментировали ситуацию с иностранными дипломатами без QR-кодов
Фото: News.ruNews.ru

В российском Министерстве иностранных дел сообщили, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в России, — это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами. Об этом пишет РИА Новости.

Все такие случаи рассматриваются отдельно. Вопрос на данный момент находится в проработке, отметили в МИД.

До этого стало известно, что иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты за рубежом.

С учётом предпринимаемых в России мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции министерство совместно с правительством Москвы последовательно реализует долгосрочную программу вакцинации дипкорпуса препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт», — рассказали в МИД.

В ведомстве добавили, что «все лица, принимающие участие в данной кампании, получают соответствующие сертификаты с возможностью дальнейшего оформления QR-кодов».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор позволил увеличить количество посетителей массовых мероприятий до 70% вместимости помещений при наличии QR-кодов. При этом подчёркивается, что окончательное решение о проведении мероприятий возлагается на власти конкретного региона.

Социология,Роспотребнадзор,Правительство Москвы,МИД,РИА Новости,
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